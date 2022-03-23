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Песков: Президенту пока не доложили, почему срочники оказались на Украине

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Президенту РФ пока не поступала информация от военной прокуратуры, почему срочники оказались на Украине. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что пока «еще прошло мало времени». Напомним, 9 марта в Минобороны признали «несколько фактов» присутствия российских солдат-срочников в частях, принимающих участие в спецоперации на Украине. В тот же день Путин поручил Главной военной прокуратуре найти и наказать виновных в отправке срочников туда. «Фонтанка» публиковала письмо матери ефрейтора из Петербурга, которая просила президента отвести часть ее сына от границы с Украиной. После публикации ефрейтора и его сослуживцев вернули в часть под Москвой.

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