Особняк Данилевского в Петербурге продан с молотка за 38 млн рублей

В аукционе участвовали два индивидуальных предпринимателя. Его победителем стал Павел Воронин, предложив за лот чуть более 38 млн рублей. В состав лота вошли два здания общей площадью 613,4 кв. м и участок в 2 300 кв. м на Институтском проспекте, 22. Объекты разрешено использовать под дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Как ранее сообщала «Фонтанка», до этого особняк находился в ведении Политехнического университета, но уже долгое время не использовался. Объект перестал принадлежать ВУЗу с августа 2021 года.



В системе СПАРК есть данные только о двух действующих ИП Воронин Павел Михайлович, зарегистрированных в Москве и Петербурге. Первый владел единственной компанией «Дельтапит», исключенной из ЕГРЮЛ в июле 2020 года. Второй — бывший заместитель мэра Дзержинска, покинувший пост в октябре 2018 года, совладелец множества компаний из Нижегородской области. Выручка самого крупного из них ООО «Дзержинскгоргаз», где Воронину принадлежат 64%, в 2020 году составила почти 140 млн рублей.

