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Особняк Данилевского в Петербурге продан с молотка за 38 млн рублей

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Особняк Данилевского в Выборгском районе Петербурга приобрел предприниматель Павел Воронин. Это следует из протокола торгов, организованных в конце прошлой недели госкомпанией «Дом.РФ».

В аукционе участвовали два индивидуальных предпринимателя. Его победителем стал Павел Воронин, предложив за лот чуть более 38 млн рублей. В состав лота вошли два здания общей площадью 613,4 кв. м и участок в 2 300 кв. м на Институтском проспекте, 22. Объекты разрешено использовать под дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Как ранее сообщала «Фонтанка», до этого особняк находился в ведении Политехнического университета, но уже долгое время не использовался. Объект перестал принадлежать ВУЗу с августа 2021 года.

В системе СПАРК есть данные только о двух действующих ИП Воронин Павел Михайлович, зарегистрированных в Москве и Петербурге. Первый владел единственной компанией «Дельтапит», исключенной из ЕГРЮЛ в июле 2020 года. Второй — бывший заместитель мэра Дзержинска, покинувший пост в октябре 2018 года, совладелец множества компаний из Нижегородской области. Выручка самого крупного из них ООО «Дзержинскгоргаз», где Воронину принадлежат 64%, в 2020 году составила почти 140 млн рублей.

Особняк инженера-технолога Данилевского построен в стиле модерн в 1911 году. После войны в особняке располагался детский сад при заводе «Светлана». В начале нулевых внутри работал Центр менеджмента и маркетинга «Прогресс». Также какое-то время внутри располагалась лаборатория кафедры инженерной графики и дизайна Политеха.

Сам дом и примыкающий к нему одноименный сквер входят в состав объекта культурного наследия регионального значения. В разговоре с «Фонтанкой» СПбПУ назвал его состояние удовлетворительным.

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