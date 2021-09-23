Особняк Данилевского в Выборгском районе продадут на торгах. Он повидал и детсадовцев, и студентов

Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги особняк Данилевского на Институтском проспекте, 22. До этого здание находилось в ведении Политехнического университета, но не использовалось им.



Объявление о скорой продаже появилось на сайте АО «Дом.РФ». Лот включает в себя два здания общей площадью 613,4 кв. м и участок в 2 300 кв. м. Объекты разрешено использовать под дошкольное, начальное и среднее общее образование.



Продажа объектов запланирована на IV квартал 2021 года. Начальная цена еще не опубликована.

