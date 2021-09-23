Особняк Данилевского в Выборгском районе продадут на торгах. Он повидал и детсадовцев, и студентов

Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги особняк Данилевского на Институтском проспекте, 22. До этого здание находилось в ведении Политехнического университета, но не использовалось им.
Объявление о скорой продаже появилось на сайте АО «Дом.РФ». Лот включает в себя два здания общей площадью 613,4 кв. м и участок в 2 300 кв. м. Объекты разрешено использовать под дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Продажа объектов запланирована на IV квартал 2021 года. Начальная цена еще не опубликована.
В состав лота входит особняк Данилевского, построенный в стиле модерн в 1911 году. После войны в нем располагался детский сад при заводе «Светлана». В начале нулевых в нем открылся Центр менеджмента и маркетинга «Прогресс». Последние годы здание находилось в ведении СПбПУ. Местные жители замечали на нем вывеску лаборатории кафедры инженерной графики и дизайна.
Как сообщили «Фонтанке» 23 сентября в пресс-службе Политехнического университета, лаборатория в особняке больше не размещается, уставная деятельность вуза в здании не ведется в течение длительного времени. Права СПбПУ на объект были прекращены в августе 2021 года.
Дом инженера-технолога Данилевского со службами и зелеными насаждениями (к нему примыкает одноименный сквер) является объектом культурного наследия регионального значения. «Университет считает сегодняшнее состояние объекта удовлетворительным», — отметили в Политехе.
Ранее «Фонтанка» писала, что «Дом.РФ» готовит к продаже усадьбу Чернова на Октябрьской набережной, 72. Аукцион планируют провести в 2022 году. На памятник и участок в 23 га, на котором он расположен, претендуют городская полиция и жители, которые хотят видеть парк на берегу Невы.