Роспотребнадзор: В Азии фиксируется вспышка ковида, эксперты опасаются нового штамма

За последнюю неделю, с 12 по 18 марта, максимальное число заражений ковидом пришлось на Западно-Тихоокеанский регион, в том числе Китай, Южную Корею, Лаос, Бруней, Тонга. Рост составил 30% по сравнению в предыдущей неделей. В связи с этим эксперты предполагают возможность появления нового штамма коронавируса в данном регионе. Об этом, по данным Роспотребнадзора, рассказала глава ведомства Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.
В России, по её словам, показатели заболеваемости остаются довольно высокими, несмотря на тенденцию снижения. За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в стране в 3,7 раза (с 596,45 на 100 тысяч населения на 8-й неделе этого года до 160,25 на 11-й). Однако это в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год (95,62 на 100 тысяч населения). По итогам 11-й недели зафиксировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости более чем в половине регионов страны (44 субъекта).
«В структуре заболеваемости 4,3% случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 3,3% случаев в Москве и 1,9% в Московской области, 90,6% случаев, соответственно, приходится на остальные субъекты страны. В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах»,— отметила Попова.
Петербург, напомним, уже долгое время сохраняет второе место по числу новых случаев заболевания коронавирусом в стране. В последние недели этот показатель снижается. При этом за минувшие сутки был зафиксирован резкий прирост госпитализаций — более чем вдвое. Этому, впрочем, есть простое объяснение. В понедельник госпитализация всегда возрастает по сравнению с воскресеньем, обращают внимание в комитете по здравоохранению Петербурга.
Как уже писала «Фонтанка», в Китае новую вспышку связывают с распространением быстрого штамма «стелс-омикрон». Уже есть смертельные случаи, впервые за год. По оценке аналитиков, закрытие городов и заводов может спровоцировать новую нехватку автомобилей, электроники и других товаров по всему миру.