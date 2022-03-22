Роспотребнадзор: В Азии фиксируется вспышка ковида, эксперты опасаются нового штамма

За последнюю неделю, с 12 по 18 марта, максимальное число заражений ковидом пришлось на Западно-Тихоокеанский регион, в том числе Китай, Южную Корею, Лаос, Бруней, Тонга. Рост составил 30% по сравнению в предыдущей неделей. В связи с этим эксперты предполагают возможность появления нового штамма коронавируса в данном регионе. Об этом, по данным Роспотребнадзора, рассказала глава ведомства Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.



В России, по её словам, показатели заболеваемости остаются довольно высокими, несмотря на тенденцию снижения. За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в стране в 3,7 раза (с 596,45 на 100 тысяч населения на 8-й неделе этого года до 160,25 на 11-й). Однако это в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год (95,62 на 100 тысяч населения). По итогам 11-й недели зафиксировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости более чем в половине регионов страны (44 субъекта).

