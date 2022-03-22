Госпитализация пациентов с коронавирусом выросла за сутки более чем вдвое. Петербург сохраняет второе место в стране по количеству заболевших

За последние сутки госпитализация пациентов с ковидом выросла на 259% — всего в больницы отправили 7854 человека. Об этом 22 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



За 24 часа в России выявили 26 394 новых случая коронавируса (28 709 накануне), из них 1309 в Петербурге (1324 вчера). Город сохраняет второе место в стране по этому показателю, на первом Свердловская область (1404). Москва с 723 заболевшими отстает почти вдвое.



Летальная статистика показывает рост: 472 смерти за сутки против 409 накануне. В Петербурге скончались 24 человека (25 вчера).

