FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госпитализация пациентов с коронавирусом выросла за сутки более чем вдвое. Петербург сохраняет второе место в стране по количеству заболевших

1
Печать

За последние сутки госпитализация пациентов с ковидом выросла на 259% — всего в больницы отправили 7854 человека. Об этом 22 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За 24 часа в России выявили 26 394 новых случая коронавируса (28 709 накануне), из них 1309 в Петербурге (1324 вчера). Город сохраняет второе место в стране по этому показателю, на первом Свердловская область (1404). Москва с 723 заболевшими отстает почти вдвое.

Летальная статистика показывает рост: 472 смерти за сутки против 409 накануне. В Петербурге скончались 24 человека (25 вчера).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

745876
Второе место? Ай-я-я. Зато столице "нос утерли". Ну, а по смертности -нет городу равных.
УжОс!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний