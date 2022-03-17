Двоим педагогам из Петербурга предъявили обвинение по делу о гибели девочки в Хибинах

В марте прошлого года в Хибины приехала туристическая группа — дети из Петербурга в сопровождении педагогов, имеющих квалификацию инструкторов детско-юношеского туризма. По версии следствия, они «умышленно изменили» первоначальный безопасный маршрут и вывели группу на отрог горы Маненпахк.

Двоим педагогам из Петербурга предъявили обвинение по делу о смерти школьницы, которая в прошлом году попала под лавину в Хибинах. Они работают в Доме детского творчества Приморского района, сообщает 17 марта пресс-служба управления Следственного комитета по Мурманской области — там и расследовалось дело.

Как полагают в СК, инструкторы не оценили обстановку на предмет опасности, и после спуска по лавиноопасному склону семеро детей остались без присмотра. На них сошла лавина, шестерых в течение получаса достали из-под снега силами членов группы и находившихся неподалеку туристов, а 12-летнюю девочку нашли только спустя 2,5 часа. Она погибла, по заключению судебно-медицинской экспертизы, от переохлаждения.



Один из педагогов вину признал, другой — нет. Им вменяют оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.



«Обвиняемыми не была учтена физическая подготовленность детей, что повлекло поздний выход на склон, разрыв группы во время движения и утрату контроля со стороны руководителя за действиями участников группы. Кроме того, у группы отсутствовало лавинное снаряжение, наличие которого необходимо при прохождении горной местности, в том числе для быстрого поиска и спасения попавших под лавину туристов», — говорится в сообщении.



Как писала «Фонтанка», после инцидента в марте прошлого года был арестован один из педагогов, Сергей Смирнов. Позже его отпустили из СИЗО с незначительными ограничениями. Родители воспитанников турклуба выступили в поддержку инструктора и просили его освободить.

