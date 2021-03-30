Родители попавших под лавину в Хибинах детей просят освободить арестованного инструктора

«Смирнов сделал все, что было в его силах, для спасения 12-летней девочки , а причиной ее гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области», — считает депутат. Он апеллирует к тому, что школьница была еще жива, когда до места схода лавины добрались первые сотрудники МЧС, но среди них не оказалось профессионального медика, а власти Мурманской области и чрезвычайное ведомство не могли оперативно решить вопрос о направлении вертолета.

Как сообщил парламентарий 30 марта, он получил письмо от родительского комитета «Скифа» и попросил заместителя прокурора Мурманской области опротестовать постановление Ленинского райсуда Мурманска о заключении Смирнова под стражу.

Прокуратура Мурманской области 25 марта в Ленинском райсуде поддерживала ходатайство следствия о заключении Смирнова в СИЗО на том основании, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, может скрыться, оказать влияние на свидетелей, большинство из которых является несовершеннолетними, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать расследованию.

В беседах с «Фонтанкой» арест Смирнова родители воспитанников «Скифа» называют «безобразием», «произволом» и «поиском стрелочника».

Вечером 22 марта на северо-западе Хибинских гор сошла лавина. Засыпало шестерых участников детского лыжного похода. 12-летнюю Настю откопали через 2,5 часа. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис преждевременно «похоронил» ее в своих соцсетях, спасатели добрались до детей через восемь часов после схода лавины, медиков доставили через четырнадцать. Вертолет прилетел под утро, когда Настя была мертва.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По мнению Следственного комитета, Смирнов единолично должен нести ответственность за гибель ребенка.