Обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах освободили из СИЗО

Обвиняемого отпустили на свободу с незначительными ограничениями.

Изменение меры пресечения 7 апреля «Фонтанке» подтвердил адвокат Павел Миронов. «Суд установил запрет определенных действий — не покидать съемную квартиру в Мурманске с девяти вечера до семи утра и не общаться с определенным кругом лиц, имеющим отношение к уголовному делу, — уточнил защитник. — Ограничений на коммуникацию с родственниками у Смирнова нет».

Отношение педагога к обвинению адвокат в беседе с «Фонтанкой» передавать не стал. По его мнению, следствие для начала должно определиться с квалификацией уголовного дела.