Обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах освободили из СИЗО

Обвиняемого отпустили на свободу с незначительными ограничениями.
Изменение меры пресечения 7 апреля «Фонтанке» подтвердил адвокат Павел Миронов. «Суд установил запрет определенных действий — не покидать съемную квартиру в Мурманске с девяти вечера до семи утра и не общаться с определенным кругом лиц, имеющим отношение к уголовному делу, — уточнил защитник. — Ограничений на коммуникацию с родственниками у Смирнова нет».
Отношение педагога к обвинению адвокат в беседе с «Фонтанкой» передавать не стал. По его мнению, следствие для начала должно определиться с квалификацией уголовного дела.
Педагог дополнительного образования дома детского творчества Приморского района был арестован 25 марта по делу об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. По мнению следствия, Сергей Смирнов как руководитель тургруппы единственный должен нести ответственность за сход лавины и гибель 12-летней подопечной.
Родители участников турпохода в Хибинах просили следствие и прокуратуру изменить мнение о мере пресечения Смирнову. Сегодня представитель прокуратуры настаивал, что педагог должен сидеть в СИЗО.
Группа детей-походников попала под лавину вечером 22 марта. Смирнов и другие инструкторы несколько часов оказывали реанимационную помощь пострадавшей Насте в ожидании спасателей и медиков. Они приехали под утро и констатировали смерть. «Фонтанка» рассказывала, почему в Мурманской области для эвакуации девочки не нашлось ни одного вертолета МЧС.