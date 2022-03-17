FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Весна идет: на ЗСД меняют снегоуборщики на пылесосы

Четверть эксплуатационной техники на Западном скоростном диаметре Петербурга переоборудовали для весенне-летнего сезона и убирают магистраль от песка и пыли. Мыть трассу погода пока не позволяет, а вот пылесосы на нее уже запустили.

2
Печать
Фото: «Магистраль Северной столицы»
ПоделитьсяПоделиться

С 1 по 15 марта с ЗСД собрали более 200 кубометров смёта: песка, пыли и прочих отходов, убранных с проезжей части и различных элементов магистрали, сообщает 17 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Датой окончания периода зимнего содержания дорог у петербургских дорожных служб принято считать 15 апреля, но на ЗСД уже сейчас ведут первые работы весенне-летнего сезона.

Парк обслуживающей ЗСД техники на 80 % состоит из комбинированных многофункциональных дорожных машин, оборудование на которых меняют в зависимости от сезона, например, «зимние» пескоразбрасыватели заменяют «летним» поливочным навесным оборудованием для мытья дорог. Мыть магистраль пока не позволяет температура воздуха, которая стабильно держится в минусовых значениях с вечера до утра. Из-за этого же трассу всё еще необходимо обрабатывать противогололедными материалами. Поэтому пока главная задача переведенной на летний режим техники — уменьшить количество пыли и грязи на проезжей части и элементах магистрали.

На сегодняшний день на выполнение летних видов работ перевели уже 25 % спецтехники. Днем на такую уборку выходит не менее 14 единиц крупной техники. Сотрудники моют барьерные ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки, информационные табло и пункты взимания платы, а также подметают и чистят проезжую часть. Еще более 50 человек ежедневно занимаются ручной уборкой: выгребают снег и песок из технологических проходов между шумовыми экранами и отбойниками, на разделительной полосе и в других местах, не доступных технике. Не обходится и без дорожных пылесосов — это грузовые машины со спецоборудованием, которое тщательно собирает с дороги песок и мусор.

Круглосуточная генеральная уборка ЗСД начнется, как только установится устойчивая плюсовая температура. В компании рассчитывают, что за два месяца с магистрали уберут порядка 3,5 тысячи кубометров смёта.

Фото: «Магистраль Северной столицы»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

mikkola2008
Молодцы. Надо во всем городе пылесосить.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний