Весна идет: на ЗСД меняют снегоуборщики на пылесосы

С 1 по 15 марта с ЗСД собрали более 200 кубометров смёта: песка, пыли и прочих отходов, убранных с проезжей части и различных элементов магистрали, сообщает 17 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Датой окончания периода зимнего содержания дорог у петербургских дорожных служб принято считать 15 апреля, но на ЗСД уже сейчас ведут первые работы весенне-летнего сезона.
Парк обслуживающей ЗСД техники на
На сегодняшний день на выполнение летних видов работ перевели уже
Круглосуточная генеральная уборка ЗСД начнется, как только установится устойчивая плюсовая температура. В компании рассчитывают, что за два месяца с магистрали уберут порядка 3,5 тысячи кубометров смёта.