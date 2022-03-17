Весна идет: на ЗСД меняют снегоуборщики на пылесосы

С 1 по 15 марта с ЗСД собрали более 200 кубометров смёта: песка, пыли и прочих отходов, убранных с проезжей части и различных элементов магистрали, сообщает 17 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Датой окончания периода зимнего содержания дорог у петербургских дорожных служб принято считать 15 апреля, но на ЗСД уже сейчас ведут первые работы весенне-летнего сезона.



Парк обслуживающей ЗСД техники на 80 % состоит из комбинированных многофункциональных дорожных машин, оборудование на которых меняют в зависимости от сезона, например, «зимние» пескоразбрасыватели заменяют «летним» поливочным навесным оборудованием для мытья дорог. Мыть магистраль пока не позволяет температура воздуха, которая стабильно держится в минусовых значениях с вечера до утра. Из-за этого же трассу всё еще необходимо обрабатывать противогололедными материалами. Поэтому пока главная задача переведенной на летний режим техники — уменьшить количество пыли и грязи на проезжей части и элементах магистрали.