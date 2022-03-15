Сайт Wildberries «упал». В компании назвали произошедшее «техническими ошибками»

Международный магазин одежды Wildberries лежит со вчерашнего дня, 15 марта сообщают читатели «Фонтанки». Сайт работает, но сделать заказы нельзя, как и получить уже оплаченные — из личного кабинета они исчезли. «Получить их нельзя, как будто их и не было. Нормальной обратной связи нет, на пунктах выдачи отвечают, что сайт взломан, и все, как нам быть и что делать, никто не знает», — пишет петербурженка Светлана.



В специализированных телеграм-каналах предполагают, что причиной сбоя стал взлом инфраструктуры компании и последующая атака вирусом-шифровальщиком.