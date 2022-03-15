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Сайт Wildberries «упал». В компании назвали произошедшее «техническими ошибками»

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Международный магазин одежды Wildberries лежит со вчерашнего дня, 15 марта сообщают читатели «Фонтанки». Сайт работает, но сделать заказы нельзя, как и получить уже оплаченные — из личного кабинета они исчезли. «Получить их нельзя, как будто их и не было. Нормальной обратной связи нет, на пунктах выдачи отвечают, что сайт взломан, и все, как нам быть и что делать, никто не знает», — пишет петербурженка Светлана.

В специализированных телеграм-каналах предполагают, что причиной сбоя стал взлом инфраструктуры компании и последующая атака вирусом-шифровальщиком.

Ни по одному из известных «Фонтанке» номеров телефонов дозвониться до пресс-секретаря магазина Валерия Прокопьева невозможно — один отключён, на звонки по второму никто не отвечает.

О сбоях работы сайта и мобильных приложений в магазине знают и сообщают, что активно принимают меры для устранения неполадок. В официальной группе Wildberries «ВКонтакте» сегодня в одиннадцатом часу утра было размещено объявление, где происходящее объяснили техническими ошибками. «Наши специалисты устранили свыше 70% из них: оформление и оплата заказов в мобильных приложениях уже происходят в стандартном режиме. В скором времени будут устранены все оставшиеся ошибки», — говорится в объявлении.

Также Wildberries заявил, что данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), разработанным ведущими международными игроками в сфере платежных систем. Однако по персональным данным такого заявления не было.

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Комментарии (2)

Mammamia1
Мне сегодня выдали заказ без проблем. По фамилии и номеру телефона.
eliseyy
Неожиданно
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