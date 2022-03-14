Суточная аудитория «ВКонтакте» рекордно выросла

Количество пользователей, которые посетили сайт и приложение «ВКонтакте» 14 марта, рекордно выросло. За день — плюс 4 миллиона.

По оценке самой соцсети, прирост составил почти 9 процентов, а всего за сутки услугами сервиса пользуются больше 50 млн человек.

«На платформу активно приходят новые пользователи — более чем в 4 раза увеличилось количество регистраций. В соцсети люди находят старых знакомых и новых собеседников: на 250% выросло число новых дружб», — отвечают представители «ВКонтакте».