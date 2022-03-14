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Суточная аудитория «ВКонтакте» рекордно выросла

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Количество пользователей, которые посетили сайт и приложение «ВКонтакте» 14 марта, рекордно выросло. За день — плюс 4 миллиона.

По оценке самой соцсети, прирост составил почти 9 процентов, а всего за сутки услугами сервиса пользуются больше 50 млн человек.

«На платформу активно приходят новые пользователи — более чем в 4 раза увеличилось количество регистраций. В соцсети люди находят старых знакомых и новых собеседников: на 250% выросло число новых дружб», — отвечают представители «ВКонтакте».

Также отмечается, что, по данным Brand Analytics, сервис в прошлом месяце и в первой половине марта стал самым популярным по количеству публикаций.

Ранее о приросте новых пользователей сообщили в «Одноклассниках». Точное число раскрыто не было, но, по данным самого приложения, соцсеть посещают около 40 млн пользователей в месяц.

Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

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Комментарии (8)

revui3
Молодцы, здорово что это компания из Санкт-Петербурга, корнями из СПбГУ, вначале это был форум учащихся. Жаль форум закрыли уже( Можно кстати напечатать буклеты об истории ВКонтакте.
Piter Russo
Нормальные люди всячески минимизируют свою присуствие в любых соц.сетях.
VVM1962
если так дела пойдут, то будем бить рекорд за рекордом.
Рекорд по потреблению хлеба, картошки, одуванчиков.
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