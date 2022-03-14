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«Одноклассники» заявили о рекордном притоке новых пользователей

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Социальная сеть «Одноклассники», принадлежащая VK, рассказала о рекордном притоке пользователей после блокировки Instagram. Также про нее вспомнили старые подписчики.

Рост регистраций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соцсети, вырос на 66 % с начала марта. На 36 % выросло количество пользователей, которые восстанавливают старые страницы, и почти на 40 % увеличилась активность тех, кто более-менее регулярно бывает в ОК. При этом в реальных числах объем аудитории соцсеть не назвала. В описании проекта на сайте «Одноклассников» говорится о 40 млн пользователей в месяц.

Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

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Комментарии (6)

Кровокрас
ICQ тоже заявила о рекордном наплыве пользователей ?
Athair
"В Одноклассниках жалуются на беженцев из Фейсбука и Инстаграма. «Наглые, высокомерные, вечно пьяные. Устраивают срач в комментариях, воруют оценки и подарки…"
VKuser7697873
Вот в эту одноклассник помойку точно не полезу. Был неделю. Грохнул аккаунт. Сборище серой ваты.
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