«Одноклассники» заявили о рекордном притоке новых пользователей

Социальная сеть «Одноклассники», принадлежащая VK, рассказала о рекордном притоке пользователей после блокировки Instagram. Также про нее вспомнили старые подписчики.
Рост регистраций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соцсети, вырос на
Социальная сеть «Одноклассники», принадлежащая VK, рассказала о рекордном притоке пользователей после блокировки Instagram. Также про нее вспомнили старые подписчики.
Рост регистраций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соцсети, вырос на
Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.
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