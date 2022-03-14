Спасение инстаграмных сокровищ. Пользователям предлагают перенести материалы во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» предлагает пользователям перенести фотографии из Instagram в свой профиль. Для этого в специальном приложении нужно ввести имя или ссылку на аккаунт в Instagram — сохранятся не только материалы, но и описания к ним.



Также пользователям рекомендуют скачать из Instagram архив — потом с его помощью можно будет сохранить «ВКонтакте» инстаграмные видео и Reels.



«Обидно терять доступ к своим фотографиям и видео. Они попадут в закрытый альбом «Instagram», но вы сможете изменить приватность в любой момент», — пишет пресс-служба «ВКонтакте».

