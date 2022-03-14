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Спасение инстаграмных сокровищ. Пользователям предлагают перенести материалы во «ВКонтакте»

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Социальная сеть «ВКонтакте» предлагает пользователям перенести фотографии из Instagram в свой профиль. Для этого в специальном приложении нужно ввести имя или ссылку на аккаунт в Instagram — сохранятся не только материалы, но и описания к ним.

Также пользователям рекомендуют скачать из Instagram архив — потом с его помощью можно будет сохранить «ВКонтакте» инстаграмные видео и Reels.

«Обидно терять доступ к своим фотографиям и видео. Они попадут в закрытый альбом «Instagram», но вы сможете изменить приватность в любой момент», — пишет пресс-служба «ВКонтакте».

Ранее Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

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Комментарии (5)

Игoрь
А разве что-то угрожает аккаунту в инстаграм? Смысл скачивать материалы, когда они прекрасно могут храниться там?
Cashmare
весна... утки мигрируют
SEVER
Ну только там их не хватало,так было тихо,я смотрю что то из одноклассников бежать стали в ВК, сейчас начнут и там извращаться.
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