В Лондоне вручили премию BAFTA, которую называют репетицией «Оскара». Фаворит — «Власть пса»

В Лондоне 13 марта вручили премию Британской киноакадемии — BAFTA. Лучшим фильмом стала семейная драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Режиссер этого фильма Джейн Кэмпион тоже получила главную премию в своей номинации и стала третьей лучшей женщиной-режиссером в истории BAFTA после Хлои Чжао («Земля кочевников») и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»).



Исполнительница главной роли в драме «После любви» Джоэнна Скэнлэн стала лауреатом премии в категории «лучшая женская роль». В фильме она сыграла вдову, которая после похорон узнала о двойной жизни мужа. Лучшим актером признан Уилл Смит — он сыграл в байопике «Король Ричард» отца и первого тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс.

