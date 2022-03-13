В Лондоне вручили премию BAFTA, которую называют репетицией «Оскара». Фаворит — «Власть пса»

В Лондоне 13 марта вручили премию Британской киноакадемии — BAFTA. Лучшим фильмом стала семейная драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Режиссер этого фильма Джейн Кэмпион тоже получила главную премию в своей номинации и стала третьей лучшей женщиной-режиссером в истории BAFTA после Хлои Чжао («Земля кочевников») и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»).
Исполнительница главной роли в драме «После любви» Джоэнна Скэнлэн стала лауреатом премии в категории «лучшая женская роль». В фильме она сыграла вдову, которая после похорон узнала о двойной жизни мужа. Лучшим актером признан Уилл Смит — он сыграл в байопике «Король Ричард» отца и первого тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс.
В категории «лучший британский фильм» победил фильм в жанре исторической биографии «Белфаст» режиссера Кеннета Браны. Фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» — о девочке, которая растет в семье глухих родителей — забрал призы в двух номинациях — лучшая «мужская роль второго плана» досталась Трою Коцуре, который сыграл отца главной героини, а «лучший адаптированный сценарий» Шану Хейдеру. Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана Дебоуз за игру в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» — криминальной мелодраме о противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.
В номинации «Лучший оригинальный сценарий» выиграл Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»). Лучшим фильмом на иностранном языке стала кинолента «Сядь за руль моей машины». Лучшим анимационным фильмом — «Энканто». Лауреатом в номинации «Лучшая операторская работа» стал Грег Фрейзер («Дюна»). Лучшие костюмы — «Круэлла». Лучший звук и лучшие визуальные эффекты — «Дюна».
Впервые в истории премии на лучшего режиссера номинировалось равное количество мужчин и женщин. Это феминистский рекорд BAFTA.
Вручение кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств считают генеральной репетицией «Оскара», поскольку в большинстве случаев оно предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.