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В Лондоне вручили премию BAFTA, которую называют репетицией «Оскара». Фаворит — «Власть пса»

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В Лондоне 13 марта вручили премию Британской киноакадемии — BAFTA. Лучшим фильмом стала семейная драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Режиссер этого фильма Джейн Кэмпион тоже получила главную премию в своей номинации и стала третьей лучшей женщиной-режиссером в истории BAFTA после Хлои Чжао («Земля кочевников») и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»).

Исполнительница главной роли в драме «После любви» Джоэнна Скэнлэн стала лауреатом премии в категории «лучшая женская роль». В фильме она сыграла вдову, которая после похорон узнала о двойной жизни мужа. Лучшим актером признан Уилл Смит — он сыграл в байопике «Король Ричард» отца и первого тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс.

В категории «лучший британский фильм» победил фильм в жанре исторической биографии «Белфаст» режиссера Кеннета Браны. Фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» — о девочке, которая растет в семье глухих родителей — забрал призы в двух номинациях — лучшая «мужская роль второго плана» досталась Трою Коцуре, который сыграл отца главной героини, а «лучший адаптированный сценарий» Шану Хейдеру. Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана Дебоуз за игру в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» — криминальной мелодраме о противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» выиграл Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»). Лучшим фильмом на иностранном языке стала кинолента «Сядь за руль моей машины». Лучшим анимационным фильмом — «Энканто». Лауреатом в номинации «Лучшая операторская работа» стал Грег Фрейзер («Дюна»). Лучшие костюмы — «Круэлла». Лучший звук и лучшие визуальные эффекты — «Дюна».

Впервые в истории премии на лучшего режиссера номинировалось равное количество мужчин и женщин. Это феминистский рекорд BAFTA.

Вручение кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств считают генеральной репетицией «Оскара», поскольку в большинстве случаев оно предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

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Комментарии (2)

AKM
"Власть пса", говорите? Эту драму ещё не признали в РФ экстремистской?
xepnuminu
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