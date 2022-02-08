Названы все номинанты на «Оскар». Больше всего шансов — у «Дюны» и «Власти пса»

На две номинации от него отстала «Дюна» Дени Вильнева — у нее 10 шансов получить «Оскар», включая категории «Лучший фильм года», операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, музыку, грим и прически, визуальные эффекты и другое.

Больше всего номинаций — 12 — получил фильм, вышедший на платформе «Нетфликс», — «Власть пса», его сняла новозеландский режиссер Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Фильм основан на одноимённом романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.

Американская киноакадемия 8 февраля назвала номинантов на «Оскар». Российские зрители смотрели церемонию не напрасно: на награду претендует отечественный мультфильм «Боксбалет» . В остальном обошлось без сюрпризов.

По семь номинаций у «Белфаста» Кеннета Браны и «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Одной меньше — у «Короля Ричарда». Четыре — у «нетфликсовской» новинки «Не смотрите наверх»: ставшую популярной и обсуждаемой картину с Леонардо ДиКаприо выдвинули как лучший фильм, а также за монтаж, музыку и оригинальный сценарий. А вот сам ДиКаприо никак отмечен не был.



Тем не менее список претендентов на лучшую мужскую роль смотрится внушительно: в нем представлены Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит и Дензел Вашингтон. Лучшей актрисой имеют шансы стать Джессика Честейн, Оливия Колман, Пенелопа Крус, Николь Кидман и Кристен Стюарт.



В списке номинантов на «Лучший фильм года» — помимо уже названных «Власти пса», «Дюны», «Вестсайдской истории», «Не смотрите наверх», «Короля Ричарда» и «Белфаста» — «CODA: Ребенок глухих родителей», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Сядь за руль моей машины».



Фильм «Купе номер шесть» Юхо Куосманена российско-финского производства, выдвинутый северными соседями, не прошел в число номинантов как лучший фильм на иностранном языке.

