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Мультфильм «Боксбалет» петербургской студии «Мельница» номинирован на «Оскар»

В ходе онлайн-трансляции 8 февраля были объявлены номинанты на премию «Оскар». На премию лучшей анимационной короткометражке претендует работа Антона Дьякова «Боксбалет».

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Картина создавалась на петербургской студии «Мельница» в 2019 году, ее продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Работа уже получила ряд призов на российских фестивалях. Ранее член Американской киноакадемии — знаменитый российский аниматор Константин Бронзит высказал мнение, что «Боксбалет» — история любви боксера и балерины, рассказанная с юмором и драматизмом, — «очень попадает в оскаровский формат».

41-летний Антон Дьяков родом из Алма-Аты. В 2010 году окончил московскую Школу-студию «ШАР» как «Режиссер анимационного кино», был участником ряда фестивалей и лауреатом множества премий. Среди тех, кто высоко оценивал его творческий почерк, — создатель «Ежика в тумане» Юрий Норштейн.

Лауреатов премии «Оскар» назовут 27 марта 2022 года.

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