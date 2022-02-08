Мультфильм «Боксбалет» петербургской студии «Мельница» номинирован на «Оскар»

Картина создавалась на петербургской студии «Мельница» в 2019 году, ее продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Работа уже получила ряд призов на российских фестивалях. Ранее член Американской киноакадемии — знаменитый российский аниматор Константин Бронзит высказал мнение, что «Боксбалет» — история любви боксера и балерины, рассказанная с юмором и драматизмом, — «очень попадает в оскаровский формат».
41-летний Антон Дьяков родом из Алма-Аты. В 2010 году окончил московскую Школу-студию «ШАР» как «Режиссер анимационного кино», был участником ряда фестивалей и лауреатом множества премий. Среди тех, кто высоко оценивал его творческий почерк, — создатель «Ежика в тумане» Юрий Норштейн.
Лауреатов премии «Оскар» назовут 27 марта 2022 года.