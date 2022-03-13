В Китай вернулся коронавирус: миллионы на изоляции

Власти Китая из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в ряде регионов локдаун, сообщает Deutsche Welle.



Как пишет издание, с 13 марта в Шэньчжэне, с населением около 17,5 млн жителей, объявили о недельном режиме изоляции. Горожанам запрещено покидать город и предписано пройти трехэтапное тестирование. Все организации, кроме жизненно важных, приостановили работу или перевели сотрудников на удаленку.

В Шанхае, с населением в 24 млн человек, власти выступили с аналогичными требованиями к жителям. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены. В провинции Цзилинь с 24 млн жителей, где зафиксировано больше всех заражений «омикроном», также введен карантин. Аналогично и в девятимиллионном Чанчуне.