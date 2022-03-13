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В Китай вернулся коронавирус: миллионы на изоляции

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Власти Китая из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в ряде регионов локдаун, сообщает Deutsche Welle.

Как пишет издание, с 13 марта в Шэньчжэне, с населением около 17,5 млн жителей, объявили о недельном режиме изоляции. Горожанам запрещено покидать город и предписано пройти трехэтапное тестирование. Все организации, кроме жизненно важных, приостановили работу или перевели сотрудников на удаленку.

В Шанхае, с населением в 24 млн человек, власти выступили с аналогичными требованиями к жителям. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены. В провинции Цзилинь с 24 млн жителей, где зафиксировано больше всех заражений «омикроном», также введен карантин. Аналогично и в девятимиллионном Чанчуне.

Тем временем в Петербурге пятая волна «омикрона» идет на спад. Как писала «Фонтанка», в «красных зонах» осталось меньше 3000 пациентов, хотя на пике их число стремилось к 10 тысячам. Власти снимают ограничения и сворачивают прививочные пункты.

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Комментарии (20)

220379
Птички долетели до теплого Шанхая
265055770
Ну так все переболели, а Китай отсидеться решил. Как бы не так.
виктор эммануил
Специально обученные этнические то ли псиссы,то ли мыши прилетели.
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