FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В «красных зонах» Петербурга осталось меньше 3000 пациентов

1
Печать

Число пациентов в коронавирусных стационарах продолжает быстро снижаться, так же, как и число петербуржцев на амбулаторном лечении, следует их эпидемиологической справки Смольного.

Как говорится в опубликованном 13 марта отчете, за сутки в стационары госпитализировали 127 человек. Всего на 4 203 койках находятся 2 990 человек. Из них 325 в реанимации, а 132 подключены к ИВЛ. Еще 37,5 тысячи лечатся амбулаторно с диагнозом коронавирус.

Полностью привиты, согласно справке Смольного, 3,03 млн жителей Петербурга, включая 2 583 ребенка. В запасе осталось 598 тысяч доз.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Каждый выздоровевший-вклад в Победу!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний