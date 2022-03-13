В «красных зонах» Петербурга осталось меньше 3000 пациентов

Число пациентов в коронавирусных стационарах продолжает быстро снижаться, так же, как и число петербуржцев на амбулаторном лечении, следует их эпидемиологической справки Смольного.



Как говорится в опубликованном 13 марта отчете, за сутки в стационары госпитализировали 127 человек. Всего на 4 203 койках находятся 2 990 человек. Из них 325 в реанимации, а 132 подключены к ИВЛ. Еще 37,5 тысячи лечатся амбулаторно с диагнозом коронавирус.

Полностью привиты, согласно справке Смольного, 3,03 млн жителей Петербурга, включая 2 583 ребенка. В запасе осталось 598 тысяч доз.