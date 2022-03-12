5 способов превратить снег на грядке в пользу

Если снег превратился в плотную ледяную корку, от него лучше избавиться, в остальном — он ваш друг и помощник (чаще всего) Фото: Сергей Яковлев / 29.RU Поделиться Поделиться







Если за зиму на вашем участке выросли огромные ухабы снега, не спешите с ними расставаться. Вполне возможно, что вы найдете способ сделать их полезными. С учетом особенностей местности, конечно, могут быть нюансы, и в один прекрасный момент ваши грядки из-за обилия снега могут «уплыть», но в остальном снежный покров может быть очень даже на руку садоводам и огородникам. Рассказываем, как с умом его применить. Задержите снег

Поскольку с талой снеговой водой не сравнится ни дождевая вода, ни вода из скважины, особенное значение в начале весны имеет эффективное снегозадержание. Для этого садоводы обычно утаптывают снег, набрасывают на него ветки, сухие стебли многолетников, делают специальные экраны. Но это всё не столь действенно.



— Да, снег там задержится, но он превратится в инертный лёд, который будет таять очень медленно, практически до мая, и корневая система растений будет находиться в спящем состоянии, — говорит садовник Ольга Воронова. — В результате крона будет просыпаться и требовать питательных веществ и воды, а корни при этом не работают. Это часто приводит к гибели плодовых деревьев.

Эффективнее всего проводить снегозадержание с золой. В марте, приезжая на участок, постоянно набрасывайте снег на грядки. Также подбрасывайте снег к наиболее ценным растениям. Желательно его не утаптывать.

Обеспечьте землю талой водой

Снег — это будущая питательная влага, которая будет полезна для почвы. Но, как обычно, многое зависит от региона и местности. В сухих и высоких местах снежные запасы будут очень полезны, а вот на склоне потоки воды чреваты эрозией почвы и могут унести плодородный слой. В низинах и плохо дренированных местах интенсивное таяние создаст опасность подтопления, поэтому заранее продумайте систему дренажа и укрепите склоны, а также по возможности уберите большие скопления снега из критических мест.



И учитывайте весеннее таяние при размещении растений. На южных склонах снег тает быстрее — раньше пробуждаются первоцветы. На северных он может задерживаться надолго, защищая от возвратных заморозков те виды растений, для которых они могут быть опасными.

Кроме того, не забудьте заполнить снегом бочки и другие подходящие ёмкости. Еще лучше, конечно, вообще выставить их в начале зимы на улицу, чтобы снег и лёд набирались самостоятельно. С наступлением оттепели вы получите богатый запас талой воды, которая считается хорошим удобрением. В апреле эта талая вода пригодится для посадок в теплице или на грядках.

Защитите растения от морозов и солнечных ожогов

Снег — превосходный теплоизолятор. Зимой (особенно в тех регионах, где снежный покров ложится рано, где он достаточно устойчивый и высокий) садоводы зачастую обходятся без дополнительных укрытий многолетников, а с наступлением весны сугробы спрячут низкорослые хвойные растения от солнечных лучей и тем самым уберегут их от ожогов.

Подкормите чеснок



Снег можно использовать в качестве мульчи, которая защитит чеснок от выпревания, но, по словам садоводов, главное в нём — азот и сера. Эти два элемента нужны чесноку для подкормки. Сера придает луковицам остроту и делает их более устойчивыми к различным болезням, а азот стимулирует рост.

— Когда азот откладывается со снегом и поглощается либо почвенной пищевой сетью, находящейся в земле и активной при низких температурах, либо растениями в результате азотфиксации, микробная активность, как ни удивительно, может происходить даже при низких температурах, — говорит агроном Анна Медведева. — Снежный покров полезен луковичным — как посаженным с осени, так и для подготовки грядки. Лучше набрасывать снег на предварительно разложенный лапник. Хвойный вигвам легко пошевелить, если вы увидели образование наледи, что нежелательно.

Поскольку озимый чеснок довольно рано пускается в рост, придется снег растопить. Для этого можно посыпать его золой — темные участки лучше поглощают свет и, соответственно, тают быстрее. Кроме того, зола — доступный источник питательных веществ, включая калий, кальций и магний.



Отследите вредителей

Снег хорош тем, что на нём очень заметны следы. По снегу можно идентифицировать вредителей, которые приходят в ваш заснеженный сад. Достаточно обратить внимание на снежный покров, чтобы понять, как часто ваш сад посещают зайцы, куда они ходят и на какие растения наиболее нацелены. Таким же образом можно определить и других вредителей.

Увидев следы, вы сразу поймете, кого стоит опасаться и что нужно предпринять: защитить деревья сетками и ограждением или установить на даче сигнализацию от воров.

