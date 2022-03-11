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«Гигант-холл» закрыли из-за концерта «Алисы»

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Концертный зал «Гигант-холл» закрыли за несоблюдение антиковидных мер. Информация об этом появилась 11 марта на странице комитета по культуре.

5 марта на площадке прошел несогласованный концерт группы «Алиса». По информации комитета по культуре, организаторы не соблюдали требования по рассадке и социальной дистанции, зрители были без масок, а билеты на мероприятие были реализованы без указания мест.

Нарушения зафиксировали представители комитета по культуре при участии сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом. На организаторов открыто административное производство, у площадки аннулировали уникальный QR-код.

В июле прошлого года, когда власти ввели обязательное согласование концертов в комитете по культуре, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выпустил видеообращение.

«Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере… Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось», — заявил рокер.

Ранее Кинчева обвиняли в проведении несогласованного концерта под видом съемок клипа «Алисы». В ноябре музыкант назвал «фашизмом» принуждение людей к вакцинации и выступил против введения QR-кодов.

Лидер группы «Алиса» неоднократно заявлял, что не будет проводить концерты в условиях ковидных ограничений, пока зрителей пускают на мероприятия по QR-кодам.

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Комментарии (4)

sakorol
собрал бабла Костя а зал подставил
alexpv
Без масок, в любом количестве народа, без согласования с властями, хоть прямо на Дворцовой можно проводить только демонстрации в поддержку военной спецооперации! Все остальное запрещено, пора уже запомнить!
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