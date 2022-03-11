«Гигант-холл» закрыли из-за концерта «Алисы»

Концертный зал «Гигант-холл» закрыли за несоблюдение антиковидных мер. Информация об этом появилась 11 марта на странице комитета по культуре.



5 марта на площадке прошел несогласованный концерт группы «Алиса». По информации комитета по культуре, организаторы не соблюдали требования по рассадке и социальной дистанции, зрители были без масок, а билеты на мероприятие были реализованы без указания мест.



Нарушения зафиксировали представители комитета по культуре при участии сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом. На организаторов открыто административное производство, у площадки аннулировали уникальный QR-код.

