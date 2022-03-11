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Менее чем за неделю полицейские Томска составили 24 протокола по новой статье о дискредитации ВС России

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Начиная с 6 марта томские полицейские составили 24 протокола по новой административной статье 20.3.3 о дискредитации российских вооруженных сил. Об этом 11 марта сообщают в пресс-службе МВД.

«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении пяти граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения», — добавили там.

Каждому из правонарушителей назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, первое для Петербурга дело по этой статье было зарегистрировано в Василеостровском районном суде 7 марта. По данным на 8 марта, всего в суды города поступили шесть таких материалов, среди решений — штрафы в 30 и 35 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы ранее приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. Заведомо ложные фейки «с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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