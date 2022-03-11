Менее чем за неделю полицейские Томска составили 24 протокола по новой статье о дискредитации ВС России

Начиная с 6 марта томские полицейские составили 24 протокола по новой административной статье 20.3.3 о дискредитации российских вооруженных сил. Об этом 11 марта сообщают в пресс-службе МВД.



«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении пяти граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения», — добавили там.



Каждому из правонарушителей назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

