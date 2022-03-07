В Петербурге зарегистрировали первое административное дело по статье о «дискредитации» ВС РФ

«У нас зарегистрирован первый в городе материал по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе. Дело возбуждено в отношении Натальи Вакутиной.
Пресс-служба ссылается на протокол, из которого следует, что женщина, стоя у дома № 35 на Невском проспекте, «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Свою позицию Вакутина выражала лозунгами и плакатом при непосредственном присутствии не менее сотни человек. Тем самым, утверждается в протоколе, задержанная выражала свое мнение о характере действий ВС РФ.
Новая статья в КоАП — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» — появилась в конце прошлой недели. По первой части этой статьи наказание для граждан — штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Повторное правонарушение может грозить уже уголовной ответственностью. Подробнее читайте в комментариях экспертов в материале на «Фонтанке».