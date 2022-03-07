FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге зарегистрировали первое административное дело по статье о «дискредитации» ВС РФ

В Петербурге в Василеостровском районном суде зарегистрировано первое дело по административной статье 20.3.3 о дискредитации российских вооруженных сил. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Печать

«У нас зарегистрирован первый в городе материал по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе. Дело возбуждено в отношении Натальи Вакутиной.

Пресс-служба ссылается на протокол, из которого следует, что женщина, стоя у дома № 35 на Невском проспекте, «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Свою позицию Вакутина выражала лозунгами и плакатом при непосредственном присутствии не менее сотни человек. Тем самым, утверждается в протоколе, задержанная выражала свое мнение о характере действий ВС РФ.

Новая статья в КоАП — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» — появилась в конце прошлой недели. По первой части этой статьи наказание для граждан — штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное правонарушение может грозить уже уголовной ответственностью. Подробнее читайте в комментариях экспертов в материале на «Фонтанке».

Депутаты Госдумы ранее приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. Заведомо ложные фейки «с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний