В Петербурге зарегистрировали первое административное дело по статье о «дискредитации» ВС РФ

«У нас зарегистрирован первый в городе материал по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе. Дело возбуждено в отношении Натальи Вакутиной.



Пресс-служба ссылается на протокол, из которого следует, что женщина, стоя у дома № 35 на Невском проспекте, «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Свою позицию Вакутина выражала лозунгами и плакатом при непосредственном присутствии не менее сотни человек. Тем самым, утверждается в протоколе, задержанная выражала свое мнение о характере действий ВС РФ.

