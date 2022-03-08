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Жителя Выборга оштрафовали по новой статье о «дискредитации» ВС РФ

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Суд в Ленинградской области опробовал законодательную новинку. Демонстрация плаката, в котором углядели подрыв авторитета вооружённых сил страны, обошлась жителю Выборга в 30 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 8 марта, первым в регионе под новую статью 20.3.3 КоАП попал 58-летний мужчина, который встал в одиночный пикет в Выборге. По мнению следствия, он дискредитировал вооружённые силы РФ, защищающие граждан и поддерживающие международный мир, плакатом, который собственноручно изготовил дома.

«Представленные полицией материалы были рассмотрены в суде, — рассказали в ведомстве. — Фигурант судом признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей».

Тридцать тысяч — это минимальный штраф, предусмотренный для нарушителей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Верхняя планка для граждан — 50 тысяч рублей.

Первое для Петербурга дело по этой статье зарегистрировано в Василеостровском районном суде. Всего в суды города поступили шесть таких материалов, среди решений - штрафы в 30 и 35 тысяч рублей. Подробнее о том, что грозит за фейки о российской армии, читайте здесь.

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Комментарии (27)

Kit.
А дискредитацию царя когда запретят?
AKM
А вообще что значит "дискредитация"? Где определение? Когда необоснованно обвиняют военных, что они целенаправленно убивают детей - это одно, а высказывание мнения, что военная операция нецелесообразна - это ведь другое?
263898651
Украину оштрафуют?)
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