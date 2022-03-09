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«Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут». Грузовая «ГАЗель» превратилась в факел на Замшиной

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Читатель «Фонтанки»

Три машины и 15 пожарных тушили полыхающий грузовик в Калининском районе Петербурга днем 9 марта. Очевидец предполагает короткое замыкание.

Информация о пожаре у дома 44 по Замшиной улице поступила в МЧС Петербурга в 14:18 среды, сообщает пресс-служба ведомства. Загорелась грузовая «ГАЗель». Фургон стоял у пешеходного перехода рядом с магазином «Весна», пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий.

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«Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут, скорее всего КЗ. Пожарный расчёт прибыл оперативно, бак с горючим и колёса бахнуть не успели», — рассказывает он.

Потушили машину в 15 часов. У фургона выгорели салон и моторный отсек. Седений о пострадавших в МЧС не поступало.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
О времена, о нравы. Комментаторы уже даже на Замшину улицу не ведутся. Мир действительно изменился.
274476870
Улица Замшина - Зачем вы её так "ДИКО" просклоняли мне не понятно! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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