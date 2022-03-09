«Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут». Грузовая «ГАЗель» превратилась в факел на Замшиной

Читатель «Фонтанки»
Три машины и 15 пожарных тушили полыхающий грузовик в Калининском районе Петербурга днем 9 марта. Очевидец предполагает короткое замыкание.
Информация о пожаре у дома 44 по Замшиной улице поступила в МЧС Петербурга в 14:18 среды, сообщает пресс-служба ведомства. Загорелась грузовая «ГАЗель». Фургон стоял у пешеходного перехода рядом с магазином «Весна», пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий.
«Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут, скорее всего КЗ. Пожарный расчёт прибыл оперативно, бак с горючим и колёса бахнуть не успели», — рассказывает он.
Потушили машину в 15 часов. У фургона выгорели салон и моторный отсек. Седений о пострадавших в МЧС не поступало.