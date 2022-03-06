Похоже, жизнь налаживается. ФСБ Петербурга с поличным задержала следователя СК Ленобласти

В ночь на 6 марта Следственный комитет Ленобласти задержал на двое суток старшего следователя Следственного комитета по Всеволожскому району Ленобласти Тимофея Борисова. Как сообщает 47news, фактически это произошло около 9 часов вечера, 5 марта в центре Петербурга, когда оперативники ФСБ дождались, когда он получил около 1 миллиона рублей от бизнесмена. После этого его повезли в его же служебный кабинет, где осмотрели нужные документы.



Их интерес касался лишь одного уголовного дела, находящегося у него в производстве. Оно было возбуждено еще в конце прошлого года по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это типичная норма для представителей строительных компаний, где гибнут рабочие. Как правило, в таких случаях под санкции попадают инженеры таких предприятий, отвечающие за это направление, и им грозит до четырех лет. Теперь в уголовном деле в отношении следователя Борисова написано примерно так: «получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности виновных лиц».