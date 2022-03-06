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Похоже, жизнь налаживается. ФСБ Петербурга с поличным задержала следователя СК Ленобласти

Следственный комитет Петербурга вынужден изолировать своего коллегу из Ленобласти. Сегодня ему вменили получение взятки. «Фонтанка» узнала, насколько приличной и за что.

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В ночь на 6 марта Следственный комитет Ленобласти задержал на двое суток старшего следователя Следственного комитета по Всеволожскому району Ленобласти Тимофея Борисова. Как сообщает 47news, фактически это произошло около 9 часов вечера, 5 марта в центре Петербурга, когда оперативники ФСБ дождались, когда он получил около 1 миллиона рублей от бизнесмена. После этого его повезли в его же служебный кабинет, где осмотрели нужные документы.

Их интерес касался лишь одного уголовного дела, находящегося у него в производстве. Оно было возбуждено еще в конце прошлого года по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это типичная норма для представителей строительных компаний, где гибнут рабочие. Как правило, в таких случаях под санкции попадают инженеры таких предприятий, отвечающие за это направление, и им грозит до четырех лет. Теперь в уголовном деле в отношении следователя Борисова написано примерно так: «получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности виновных лиц».

Заметим, что это первое петербургское задержание, касающееся коррупции, случившееся после 23 февраля — последнего дня, когда мы жили без украинских новостей. Может, жизнь налаживается?

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Комментарии (3)

Local
"В рублях у меня зарплата и на панели тройка и комп
Вонючий сыр из страны НАТО мной был импортозамещен
Я летом поеду на дачу и может быть даже в Крым
Я работаю и я не плачу и я такой не один.

И вот оказывается -жизнь налаживается
Который год всё без конца жизнь налаживается..." (С)
Вася Обломов
Pilat
Что значит может налаживается?
Она уже последнюю неделю стремительно налаживается.
Главный спец по технике консервации
"около миллиона рублей" - ну, право жэ, смешно. Таким не место в сплочённом коллективе тружеников внутренних органов!
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