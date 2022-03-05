Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от российского газа, нефти и угля. Способы это сделать — диверсификация, повышение энергоэффективности и осуществление энергоперехода.



По ее информации, в ЕС прибыло уже около 1,2 миллиона украинских беженцев.