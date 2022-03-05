Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
Американская компания IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, объявила об уходе с российского рынка.
Из-за военной операции на Россию обрушилась беспрецедентная волна санкций. Она грозит крупными проблемами российскому бизнесу, зарубежные компании тем временем сами объявляют о закрытии своих проектов. Всё это не может не сказаться на рынке маркетинга. Но как именно?
Разбираемся в будущем российской рекламы вместе с экспертами. Они дают разные прогнозы, однако все их одинаково сложно назвать оптимистичными.
Azur Air приостанавливает все пассажирские рейсы за рубеж.
Минтранс тем временем предложил продлить на полгода сертификаты летной годности самолетов, срок действия которых истек еще 1 марта.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от российского газа, нефти и угля. Способы это сделать — диверсификация, повышение энергоэффективности и осуществление энергоперехода.
По ее информации, в ЕС прибыло уже около 1,2 миллиона украинских беженцев.
Павел Крашенников, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, поддержал идею амнистии для бизнесменов в СИЗО и колониях. Он заявил, что депутаты Госдумы готовы участвовать в проработке этой меры, однако подчеркнул, что она не должна коснуться мошенников.
Nordwind Airlines совместно со своим партнером, авиакомпанией PegasFly, информирует о временной приостановке международных рейсов с 7 марта.
Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.
Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России, пишет РИА Новости.
Российский дипломат, директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук дал интервью ТАСС. Главное:
- демилитаризация Украины предполагает, что в стране не останется никакого оружия, хотя бы потенциально угрожающего России;
- специальная военная операция ВС РФ на Украине проводится в соответствии с Уставом ООН;
- доступ украинских неонацистов к атомной бомбе мог бы привести к невообразимым последствиям;
- размещение баз и вооружений НАТО на территории Украины, а также ее вступление в Североатлантический альянс для Москвы неприемлемо;
- принадлежность Крыма России является аксиомой, а не просто условием на переговорах с украинской делегацией;
- Россия исходит из того, что истребление нацистской идеологии на Украине должно быть закреплено юридически;
- Киев никогда всерьез не рассматривал дипломатический путь решения конфликта в Донбассе;
- обстрелы Украиной Донбасса в феврале достигли апогея, последней же каплей для РФ стали заявления украинских представителей на Мюнхенской конференции по безопасности о претензиях к обладанию ядерным оружием.
Минобороны РФ заявило, что возобновило наступательные действия «из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины».
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в понедельник 7 марта. Об этом заявил Давид Арахамия, член украинской делегации.
В Кремле прошли переговоры Путина и премьер-министра Израиля Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля, обсуждали Украину.
Мы продолжаем вести хроники происходящего на российско-украинской границе. Вот что случилось в субботу, 5 марта:
- Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter на территории России;
- Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины;
- авиакомпании потихоньку начали объявлять о приостановке международного авиасообщения. Рейсы ограничили «Аэрофлот», «Победа», Nordwind Airlines;
- ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлены до 14 марта;
- российская сторона открыла гуманитарный коридор в Мариуполе, им воспользовались 17 человек;
- Владимир Путин рассказал, что решение о начале спецоперации было тяжелым. Планов вводить военное положение в стране нет;
- третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта.
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