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Российская лыжница Непряева досрочно выиграла Кубок мира, но награду вряд ли получит

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Российская лыжница Наталья Непряева в субботу, 5 марта, досрочно заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22. В ее активе 973 очка.

Идущая на втором месте Эбба Андерссон из Швеции (732) потеряла шансы обогнать по очкам россиянку.

Отметим при этом, что Непряева не сможет выступить на последнем этапе Кубка мира, который пройдет в Швеции с 11 по 13 марта. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. Также неизвестно, сможет ли Наталья Непряева получить свою награду за победу в Кубке мира.

В последние дни российский спорт столкнулся с беспрецедентными санкциями. Россия лишилась всех международных соревнований. Пострадал в том числе Санкт-Петербург, который остался без финала футбольной Лиги чемпионов и матчей волейбольного чемпионата мира. Кроме того, российских и белорусских спортсменов отстранили от всех международных соревнований. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

А13579
Политика выше спорта! Если живешь не в той стране, состоишь не в той партии, думаешь не в одном направлении с хозяевами, не будет тебе ни кубков, ни медалей, как ни старайся.
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