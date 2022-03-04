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Международная федерация гимнастики запретила участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам

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Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Запрет начнет действовать начиная с 7 марта, сообщается в пятницу, 4-го числа, на официальном сайте FIG.

Таким образом, россияне и белорусы не смогут принять участие в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет 10–13 марта.

Напомним, ранее с заявлением по поводу международных запретов из-за ситуации на Украине выступил Российский союз спортсменов (РСС).

В последние дни российский спорт столкнулся с беспрецедентными санкциями. Россия лишилась всех международных соревнований. Пострадал в том числе Санкт-Петербург, который остался без финала футбольной Лиги чемпионов и матчей волейбольного чемпионата мира. Кроме того, российских и белорусских спортсменов отстранили от всех международных соревнований. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Pilat
Зато апрельские фьючерсы на газ .....уже 2400 :-))))
Продолжайте господа в том же духе.
Smark13
А мне говорили, что западная демократия горой за мнение меньшинства. А тут на спорт и искусство ополчились. Вроде, наши с политическими заявлениями не выступали, ну, пока их не достанут. В отличии от сала Украине к месту и не очень...
Денеб
Пусть в родном отечестве упражняются......
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