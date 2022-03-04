Международная федерация гимнастики запретила участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Запрет начнет действовать начиная с 7 марта, сообщается в пятницу, 4-го числа, на официальном сайте FIG.



Таким образом, россияне и белорусы не смогут принять участие в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет 10–13 марта.



Напомним, ранее с заявлением по поводу международных запретов из-за ситуации на Украине выступил Российский союз спортсменов (РСС).

