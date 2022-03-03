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В Беловежской пуще начались переговоры России и Украины — трансляция

Второй раунд переговоров представителей России и Украины стартовал. Он проходит в Беловежской пуще.

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Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
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Как сообщает «БелТА», перед началом встречи члены делегаций пожали друг другу руки. Агентство ведёт трансляцию события.

Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. По его итогам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга».

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (10)

hal9000
А сразу не могли чтоли с переговоров начать..обязательно надо встряхнуть всю мировую экономику...стройматериалы теперь подорожают..мне забор надо делать весной ехать..сарай строить..кроч работы до черта..а они тут зарницу устроили..что теперь с ценами будет..?!
Старец
Ну, если замирятся - народ не простит!
Денеб
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща...

(С)
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