Делегация Украины прилетела на переговоры

В российском МИД подчеркнули, что надеются на скорейшее разрешение ситуации и установление мира в Донбассе в результате переговоров.

Делегация Украины прибыла на переговоры с российской стороной в Беловежской пуще, передаёт ТАСС . Представители Киева прибыли на вертолётах.

На фотографии «Sputnik Беларусь» — указатель на «Дом рыбака». В «домике рыбака» на берегу Припяти делегации встречались и в первый раз.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее рассказал, что представители Украины хотели сегодня приехать пораньше, но не получилось: у них сложная логистика, они собирались на территории Польши и оттуда отправлялись в Белоруссию.

