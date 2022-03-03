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Делегация Украины прилетела на переговоры

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Делегация Украины прибыла на переговоры с российской стороной в Беловежской пуще, передаёт ТАСС. Представители Киева прибыли на вертолётах.

В российском МИД подчеркнули, что надеются на скорейшее разрешение ситуации и установление мира в Донбассе в результате переговоров.

На фотографии «Sputnik Беларусь» — указатель на «Дом рыбака». В «домике рыбака» на берегу Припяти делегации встречались и в первый раз.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее рассказал, что представители Украины хотели сегодня приехать пораньше, но не получилось: у них сложная логистика, они собирались на территории Польши и оттуда отправлялись в Белоруссию.

Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Комментарии (1)

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