FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Мединский: Переговоры с представителями Украины планируется начать в 15 часов

Второй раунд российско-украинских переговоров, вероятно, начнётся 3 марта в районе 15 часов на территории Брестской области в Белоруссии. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

11
Печать

По его словам, представители Украины собирались приехать пораньше, но «видимо, не получается»: у них сложная логистика, они собираются на территории Польши и выдвигается в Белоруссию.

«Мы спокойно абсолютно ждём 15. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся», — отметил Мединский.

Российская делегация, по его словам, продолжает работать.

«У нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино, так что время зря не тратим. Ждём украинскую сторону», — резюмировал глава российской делегации.

Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

X-кот
увы, еще раз прошу вспомнить про осенний призыв на строительство новых города в Сибири от Кожугетовича. все остальное сейчас стремительно теряет смысл
X-кот
типа потрындеть? мединский не может вести переговоры насчет в..действий, нет у него таких полномочий.
Вот еще наичестнейший источник:
На сегодняшний день ведутся разговоры о возможности ядерной войны, однако не Россией, а НАТО, странами Запада и Украиной. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, трансляцию ведет РБК.
SU LUX INN
надеюсь, деньги уже собраны и Помещены в некий мешок!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний