Мединский: Переговоры с представителями Украины планируется начать в 15 часов

По его словам, представители Украины собирались приехать пораньше, но «видимо, не получается»: у них сложная логистика, они собираются на территории Польши и выдвигается в Белоруссию.
«Мы спокойно абсолютно ждём 15. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся», — отметил Мединский.
Российская делегация, по его словам, продолжает работать.
«У нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино, так что время зря не тратим. Ждём украинскую сторону», — резюмировал глава российской делегации.
Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.