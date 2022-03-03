Мединский: Переговоры с представителями Украины планируется начать в 15 часов

По его словам, представители Украины собирались приехать пораньше, но «видимо, не получается»: у них сложная логистика, они собираются на территории Польши и выдвигается в Белоруссию.



«Мы спокойно абсолютно ждём 15. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся», — отметил Мединский.



Российская делегация, по его словам, продолжает работать.



«У нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино, так что время зря не тратим. Ждём украинскую сторону», — резюмировал глава российской делегации.

