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«Пусть они летают на своих мётлах». Рогозин заявил, что Россия замораживает поставки ракетных двигателей в США

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Россия прекращает поставки двигателей в США в ответ на санкции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» 3 марта.

«Принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО «Энергомаш». Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», — сказал он.

«Пусть они летают на чём-то ещё, на своих мётлах. Эти поставки мы замораживаем», — резюмировал Рогозин.

Также Роскосмос прекращает сотрудничество с Германией в области экспериментов на российском сегменте МКС.

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Комментарии (43)

Вульпес Инкульта
Они вроде с запасом закупились и угомонитесь со своим маском, у него закат карьеры и нет "своих" производств.
Alex000
Метла движется, не умолкая.
274439010
Его самого метлой надо
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