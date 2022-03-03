«Пусть они летают на своих мётлах». Рогозин заявил, что Россия замораживает поставки ракетных двигателей в США

Россия прекращает поставки двигателей в США в ответ на санкции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» 3 марта.



«Принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО «Энергомаш». Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», — сказал он.



«Пусть они летают на чём-то ещё, на своих мётлах. Эти поставки мы замораживаем», — резюмировал Рогозин.



Также Роскосмос прекращает сотрудничество с Германией в области экспериментов на российском сегменте МКС.

