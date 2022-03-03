Госдеп обвинил Кремль в «атаке» на свободу СМИ

В США обвинили российские власти в репрессиях против СМИ на фоне спецоперации на Украине. По данным Госдепартамента, Кремль «ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ и правду».



В опубликованном на сайте ведомства заявлении напомнили об ограничении доступа к «Эху Москвы» и каналу «Дождь»* (признан иноагентом), журналистов которых «безосновательно» обвинили в «призывах к экстремистской деятельности и насилию» и распространении «заведомо ложной информации о действиях российских военнослужащих на Украине».

