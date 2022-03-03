FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госдеп обвинил Кремль в «атаке» на свободу СМИ

17
Печать

В США обвинили российские власти в репрессиях против СМИ на фоне спецоперации на Украине. По данным Госдепартамента, Кремль «ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ и правду».

В опубликованном на сайте ведомства заявлении напомнили об ограничении доступа к «Эху Москвы» и каналу «Дождь»* (признан иноагентом), журналистов которых «безосновательно» обвинили в «призывах к экстремистской деятельности и насилию» и распространении «заведомо ложной информации о действиях российских военнослужащих на Украине».

Также в Госдепе отметили введенные Роскомнадзором меры по замедлению трафика Twitter, Facebook и Instagram. По мнению властей США, это ограничивает доступ россиян к «правдивым доказательствам» о событиях на Украине.

Ранее в Госдуму внесли поправки, предусматривающие лишение свободы на срок до 15 лет за фейки о действиях Вооруженных сил России.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

А13579
Про канал RT в Европе и Америке забыли упомянуть. Хотя зачем, ведь «это другое»…
baddanZer
А вы заметили насколько чище стал воздух после блокировки Эха и Дождя? Даже природа очистилась!
Borze
Верить всему тому, что пишут в ФБ, тоже самое, что смотреть кисель-тв. Только с другой стороны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний