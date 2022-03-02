Иностранцы покидают руководящие должности в крупных российских ретейлерах

Иностранные топ-менеджеры покидают руководящие должности в крупных российских продуктовых сетях. Об изменениях сообщили X5 Retail Group и «Лента».



Так, Стефан Дюшарм принял решение покинуть наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года. Топ-менеджер до марта 2021 года в течение пяти лет возглавлял набсовет Х5. В 2012–2015 годах он занимал пост CEO ретейлера.



Совет директоров «Ленты» покинули Руд Педерсен, Стив Джонсон, Майкла Линч-Белл и Томас Корганасас. Они перестали занимать и другие должности в компаниях группы.

