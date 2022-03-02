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Иностранцы покидают руководящие должности в крупных российских ретейлерах

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Иностранные топ-менеджеры покидают руководящие должности в крупных российских продуктовых сетях. Об изменениях сообщили X5 Retail Group и «Лента».

Так, Стефан Дюшарм принял решение покинуть наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года. Топ-менеджер до марта 2021 года в течение пяти лет возглавлял набсовет Х5. В 2012–2015 годах он занимал пост CEO ретейлера.

Совет директоров «Ленты» покинули Руд Педерсен, Стив Джонсон, Майкла Линч-Белл и Томас Корганасас. Они перестали занимать и другие должности в компаниях группы.

«Отставки последовали после введения Европейским Союзом 28 февраля 2022 года новых санкций против определенных российских лиц, включая г-на Алексея Мордашова, конечного бенефициарного владельца ООО «Севергрупп», которое является акционером, владеющим 77,99% акций «Ленты», — пояснили в компании.

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Комментарии (9)

Artem_9
Очень хорошо!
VKuser122709305
Наследие 90-ых, когда привлечение квалифицированных и авторитетных специалистов в ритейл позволяло выходить на товарные кредиты международных пищевых концернов. В последнее время в ряде случаев становились буфером между конфликтующими акционерами. На самом деле их давно уже почти всех выперли....
Danik
А как там в Газпрёме? Съэкономим.
Может на операции для детей хватит.
А вот некоторые в день по 5 млнов закалачивают!
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