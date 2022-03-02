Мораторий на смертную казнь в РФ бессрочен, напомнили в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил на заседании Совфеда 2 марта, что мораторий на смертную казнь в нашей стране носит бессрочный характер и не связан с членством в ЕС.

«Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы», — цитирует сенатора РИА Новости.



26 февраля замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы, заявив, что «это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».