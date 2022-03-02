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Мораторий на смертную казнь в РФ бессрочен, напомнили в Совфеде

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил на заседании Совфеда 2 марта, что мораторий на смертную казнь в нашей стране носит бессрочный характер и не связан с членством в ЕС.

«Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы», — цитирует сенатора РИА Новости.

26 февраля замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы, заявив, что «это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».

Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен Конституционным судом, а его позицию не вправе преодолеть ни один орган власти. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева назвала заявление Медведева «катастрофой».

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Комментарии (6)

Джеко
Клишем думает на несколько шагов вперед, вдруг резко мозги проявил. Понимает, что это может обернуться в другую сторону-голова!
Pilat
Конституционный суд может и изменить своё мнение.
Всё течет, все меняется.
Тот кто игнорирует изменения рискует проиграть.
DanCitizen
Клишас о себе переживает или о подельниках?
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