Российская делегация вечером будет ждать представителей Украины для переговоров

Российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», — цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что место проведения переговоров заранее раскрывать не будет. Он также добавил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным переговорщиком с Украиной.
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что переговоры, вероятно, пройдут ближе к концу недели, но при условии положительного ответа украинской стороны могут состояться и сегодня-завтра. Источник РИА Новости рассказал, что переговоры гипотетически могут состояться вечером 2 марта.
Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.