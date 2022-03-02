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Российская делегация вечером будет ждать представителей Украины для переговоров

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Российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что место проведения переговоров заранее раскрывать не будет. Он также добавил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным переговорщиком с Украиной.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что переговоры, вероятно, пройдут ближе к концу недели, но при условии положительного ответа украинской стороны могут состояться и сегодня-завтра. Источник РИА Новости рассказал, что переговоры гипотетически могут состояться вечером 2 марта.

Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (6)

VKuser199962806
Зеленский опять пришлёт на переговоры гопника в кепке?
ForNoGoodReason
Я пришел, тебя нема
266975649
Давайте еще раз пройдемся по граблям
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