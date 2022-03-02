Российская делегация вечером будет ждать представителей Украины для переговоров

Российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», — цитирует его РИА Новости.

