Зеленский: Прекращение «обстрелов» городов — условие для переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием полноценных переговоров с Москвой является прекращение «обстрелов украинских городов» со стороны России. Об этом глава страны заявил в интервью новостному агентству Reuters, опубликованном 1 марта.



Указывается, что глава государства также призвал НАТО установить бесполетную зону, добавив, что это станет предупредительной мерой. При этом он отметил, что целью не является вовлечение альянса в столкновение с Россией.



Зеленский добавил, что Киев потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если НАТО лишит страну перспективы вступления в военно-политический союз.

