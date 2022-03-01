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Зеленский: Прекращение «обстрелов» городов — условие для переговоров с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием полноценных переговоров с Москвой является прекращение «обстрелов украинских городов» со стороны России. Об этом глава страны заявил в интервью новостному агентству Reuters, опубликованном 1 марта.

Указывается, что глава государства также призвал НАТО установить бесполетную зону, добавив, что это станет предупредительной мерой. При этом он отметил, что целью не является вовлечение альянса в столкновение с Россией.

Зеленский добавил, что Киев потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если НАТО лишит страну перспективы вступления в военно-политический союз.

Ранее в Минобороны России неоднократно заявляли, что армия не ведет огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошла встреча российской и украинской делегаций. Стороны обменивались мнениями в течение приблизительно пяти часов. В ходе диалога они подробно обсудили всю повестку и нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Представители двух стран договорились встретиться во второй раз на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Отметим, российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы, в свою очередь, прибыли 28 февраля.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (18)

G_4932290
Небо над Украиной закрыто ВКС России.
orlovandrei1986
спасибо Дурову за создание телеги
реально помогает отличать гос.ложь от реальности
и то, что происходит по ту сторону - это полный трындец...
Воронов
Ха, ему восемь лет это говорили прекратите стрелять и переговаривайтесь. А Теперь то чего разговаривать, вычищать из до конца и не останавливатся .
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