FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Странное видео из Москвы: голая женщина преследует полицейского, он убегает

9
Печать

Курьёзное видео сняли сотрудники МВД в столице. Сидящие в машине наблюдали за своим коллегой, бегающим снаружи.

Baza

Видео 1 марта опубликовал телеграм-канал «База». По его данным, инцидент произошёл около ОВД Кузьминки. Видимо, между полицейским и обнажённой женщиной произошёл конфликт. Причины его неизвестны. Женщина выглядит разъярённой, однако догнать обидчика ей не удаётся.

Сотрудники, снимающие «догонялки» из салона служебного автомобиля, гомерически хохочут. Вероятно, поводов для беспокойства о жизни и здоровье участников событий нет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Ushat Pomoev
Забыл расплатиться?
267086865
Че убегал, остановился...сдался, отдался).
nuga
Её полицейский раздел что ли?Голые в городе.Вроде не сезон ещё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний