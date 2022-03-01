Странное видео из Москвы: голая женщина преследует полицейского, он убегает

Курьёзное видео сняли сотрудники МВД в столице. Сидящие в машине наблюдали за своим коллегой, бегающим снаружи.

Видео 1 марта опубликовал телеграм-канал «База». По его данным, инцидент произошёл около ОВД Кузьминки. Видимо, между полицейским и обнажённой женщиной произошёл конфликт. Причины его неизвестны. Женщина выглядит разъярённой, однако догнать обидчика ей не удаётся.

Сотрудники, снимающие «догонялки» из салона служебного автомобиля, гомерически хохочут. Вероятно, поводов для беспокойства о жизни и здоровье участников событий нет.

