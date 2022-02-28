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Съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе могут перекрыть ночью

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На Западном скоростном диаметре ночью с 28 февраля на 1 марта могут перекрыть один из съездов. Там будут эвакуировать аварийный грузовик.

С 22:00 28 февраля до 4:00 1 марта возможно временное перекрытие движения по съезду с ЗСД на Зеленогорское шоссе, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Объехать участок можно через съезд на трассу «Скандинавия» и затем, развернувшись, выехать на Зеленогорское шоссе.

Эвакуационные работы проводились и минувшей ночью. Их специально назначают на время, когда транспортная нагрузка на магистрали минимальна. Водителей при движении вблизи зоны производства работ просят быть предельно внимательными.

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