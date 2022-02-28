Полыхающий УАЗ на Репищевой тушили снегом из ковша погрузчика

Автомобильный пожар в Приморском районе Петербурга утром 28 февраля тушили не только пожарные, но и уборочная техника. Тем не менее внедорожник сгорел полностью и опалил соседа.



В 5:07 понедельника поступила информация о пожаре у дома 13 по Репищевой улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. Полыхал автомобиль УАЗ. Тушили пожар несколько часов и ликвидировали только в 9:50. В отечественной машине огонь уничтожил все сгораемые части, частично пострадал и стоявший рядом Ford. Сведений о пострадавших среди людей в ведомство не поступало.