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Немцы разрывают отношения с Ленобластью и распускают фонд в поддержку «Северного потока — 2»

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Власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (Германия) приостанавливают всё взаимодействие с Россией, разрывают партнёрские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, созданный в поддержку «Северного потока — 2». Об этом заявила 28 февраля в Twitter премьер-министр региона Мануэла Швезиг. Теперь регион сосредоточится на сотрудничестве со скандинавскими странами и Польшей.

«Ясно, что нападение на Украину радикально изменило отношения между Германией и Россией. Мы надеемся на скорейшее прекращение насилия», — написала она. «Наши отношения с Россией после этого не будут такими, как раньше. Это касается и отношений земли Мекленбург — Передняя Померания с РФ», — цитирует ТАСС Швезиг.

Премьер подчеркнула, что её земля в последние годы активно выступала за диалог с Россией, но после событий на Украине «сотрудничество на региональном уровне невозможно».

«В этой связи мы прекратили партнерство с Ленинградской областью. И вся другая деятельность земельного правительства касательно России остановлена», — сообщила Швезиг. Это касается работы уполномоченного по вопросам развития связей с РФ, а также общества «Германо-российское партнерство».

Распускается фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG. Он открывался для поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Я попросила правление фонда прекратить работу и в рамках правовых возможностей начать его роспуск», — проинформировала Швезиг.

Из планов исключена также ежегодная экономическая конференция «Дни России в Мекленбурге — Передней Померании».

23 февраля президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора «Северного потока — 2» и её руководства. Ещё до этого немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена еще в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (20)

atf
Следите за руками, от этого всего выиграет тот кто возит сжиженный газ морем. И с минимальными затратами.
f0ntan
Не немцы, а германцы. Мы же говорим не русские, а россияне. Русские - это народ и его русский язык и культура. Немцы - это кроенной народ ФРГ, которых с учетом мигрантов становится все меньше и меньше на территории ФРГ. Не немецкая сборная, а германская. Мы же не говорим: русская сборная, а говорим российская, потому что в нашем сборной кроме русских играют и Дзагоев, и Захарян, и Ахметов, и Гилерме, и играл Фернандес. Все они такие "русские" по национальности! А в сборной ФРГ играют такие "немцы" как Адейеми и Гнабри, а эту сборную называют "немцами". Также, как их товары или машины называют "немецкими", хотя я сомневаюсь, что на их заводах, где их производят, работают этнические немцы, а не турки, индусы или арабы
german_5e4d02dc5a4f9
Ну и зашибись, не следует сотрудничать со страной, которая поставляет оружие для уничтожения российских солдат.
Это их мелкая месть за унижение в 1945 г.
Сейчас поняли, что мяч на их стороне и можно, наконец, поквитаться.
Вот вам и причины их терпимости к неонацистам.
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