Немцы разрывают отношения с Ленобластью и распускают фонд в поддержку «Северного потока — 2»

«Ясно, что нападение на Украину радикально изменило отношения между Германией и Россией. Мы надеемся на скорейшее прекращение насилия», — написала она. «Наши отношения с Россией после этого не будут такими, как раньше. Это касается и отношений земли Мекленбург — Передняя Померания с РФ», — цитирует ТАСС Швезиг.

Власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (Германия) приостанавливают всё взаимодействие с Россией, разрывают партнёрские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, созданный в поддержку «Северного потока — 2». Об этом заявила 28 февраля в Twitter премьер-министр региона Мануэла Швезиг. Теперь регион сосредоточится на сотрудничестве со скандинавскими странами и Польшей.

Премьер подчеркнула, что её земля в последние годы активно выступала за диалог с Россией, но после событий на Украине «сотрудничество на региональном уровне невозможно».



«В этой связи мы прекратили партнерство с Ленинградской областью. И вся другая деятельность земельного правительства касательно России остановлена», — сообщила Швезиг. Это касается работы уполномоченного по вопросам развития связей с РФ, а также общества «Германо-российское партнерство».



Распускается фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG. Он открывался для поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».



«Я попросила правление фонда прекратить работу и в рамках правовых возможностей начать его роспуск», — проинформировала Швезиг.



Из планов исключена также ежегодная экономическая конференция «Дни России в Мекленбурге — Передней Померании».



23 февраля президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора «Северного потока — 2» и её руководства. Ещё до этого немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР.