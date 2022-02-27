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Рижское «Динамо» вышло из КХЛ

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Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) покинул Континентальную хоккейную лигу. Как сообщили на официальном сайте рижан, такое решение принял наблюдательный совет клуба из-за ситуации на Украине.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», — заявил глава совета Юрис Савицкис.

Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году.

Напомним, что от участия в плей-офф КХЛ ранее отказался финский «Йокерит». Финны также рассматривают возможность полного выхода из Лиги.

Ранее международная федерация дзюдо приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента.

О других санкциях, которым подвергся российский спорт, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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