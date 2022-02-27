Рижское «Динамо» вышло из КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) покинул Континентальную хоккейную лигу. Как сообщили на официальном сайте рижан, такое решение принял наблюдательный совет клуба из-за ситуации на Украине.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», — заявил глава совета Юрис Савицкис.



Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году.

