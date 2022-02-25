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Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги 25 февраля. Официальная причина отказа от участия не называется.

Соперником «Йокерита» по первому раунду плей-офф был московский «Спартак». Позже КХЛ объявит свое решение по поводу судьбы столичной команды. По одной из версий, финнов заменит нижегородское «Торпедо».

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.

Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение. Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

karbofos
Нет, Молотофф, нет, Молотофф!

Финны молодцы!
DanCitizen
А помните какие планы были по созданию суперлиги с участием европейских клубов, а также китайских и японских? Не удивительно, что опять ничего не получилось, - у безумного убийцы выходит только разрушать
VVM1962
поддерживаю, в 1936 не стали байкотировать олимпиаду и правящий режим этой страны, результат печален
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