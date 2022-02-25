Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги 25 февраля. Официальная причина отказа от участия не называется.



Соперником «Йокерита» по первому раунду плей-офф был московский «Спартак». Позже КХЛ объявит свое решение по поводу судьбы столичной команды. По одной из версий, финнов заменит нижегородское «Торпедо».



Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.



Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

