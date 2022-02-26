Президент США Джозеф Байден 26 февраля заявил, что альтернативой жестким санкциям по отношению к России была бы Третья мировая война.
Американского президента в субботу вечером цитирует ТАСС.
Напомним, США и страны ЕС ввели несколько пакетов санкций в отношении России. О том, как это может сказаться на экономике Петербурга и, к примеру, на планах автомобилистов - читайте в материалах «Фонтанки». Кроме того, продолжает муссироваться тема об отключении России от системы SWIFT. О возможных последствиях – здесь.
Байден назвал мировую войну альтернативой санкциям в отношении России
Президент США Джозеф Байден 26 февраля заявил, что альтернативой жестким санкциям по отношению к России была бы Третья мировая война.