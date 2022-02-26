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Байден назвал мировую войну альтернативой санкциям в отношении России

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Президент США Джозеф Байден 26 февраля заявил, что альтернативой жестким санкциям по отношению к России была бы Третья мировая война.

Американского президента в субботу вечером цитирует ТАСС.

Напомним, США и страны ЕС ввели несколько пакетов санкций в отношении России. О том, как это может сказаться на экономике Петербурга и, к примеру, на планах автомобилистов - читайте в материалах «Фонтанки». Кроме того, продолжает муссироваться тема об отключении России от системы SWIFT. О возможных последствиях – здесь.

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Комментарии (66)

260569221
Да чего вы тут все говорите то??
Он же сказал, что «альтернативой было бы». То есть если бы они не ввели санкции, то было бы то то то то, а так он ввели санкции уже, а значит все, лимит исчерпан
260569221
Слышь, блайДен….
Ты зачем мне лифт зассцал????
И на с рал в подъезде!???
Ааа!???
266033940
Этот престарелый гамадрил, совсем уже из ума выжил. Лучше пускай о земле чаще думает и о месте на кладбище, а не о третьей мировой.
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