Украина получит две тысячи пулеметов из Брюсселя

Власти Бельгии согласовали помощь Украине.



«Наша страна приняла [запрос] и предоставит 3 800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2 000 пулеметов», — приводит 26 февраля РИА Новости заявление премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.



По его словам, ранее Киев запросил у Брюсселя, в том числе, достаточное количество топлива для войск.



Эстония попросила Германию одобрить поставки оружия Украине. Накануне президент США Джо Байден заявил, что американские войска не отправятся на Украину, но будут выделены деньги.

