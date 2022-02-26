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Боевые действия на Украине

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Украина получит две тысячи пулеметов из Брюсселя

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Власти Бельгии согласовали помощь Украине.

«Наша страна приняла [запрос] и предоставит 3 800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2 000 пулеметов», — приводит 26 февраля РИА Новости заявление премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

По его словам, ранее Киев запросил у Брюсселя, в том числе, достаточное количество топлива для войск.

Эстония попросила Германию одобрить поставки оружия Украине. Накануне президент США Джо Байден заявил, что американские войска не отправятся на Украину, но будут выделены деньги.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (11)

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так не война, а военная операция. чувствуйте разницу.
teodor
Вот кто настоящие друзья! Им еда уже завтра нужна будет, но нет, пулеметы!!!
Pilat
По хорошему это называется - снабжение воющей армии противника.
А на войне принято такие конвои уничтожать, а пути снабжения перерезать.
Надеюсь наши это отлично понимают.
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