Эстония попросила Германию одобрить поставки оружия Украине

Эстония направила в Германию запрос на утверждение поставок на Украину 122-миллиметровых гаубиц, передаёт 21 января «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle. Эти орудия были произведены в ГДР, а в 1990-х годах проданы Финляндии.



«Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией», — отмечает издание.

