FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Эстония попросила Германию одобрить поставки оружия Украине

36
Печать

Эстония направила в Германию запрос на утверждение поставок на Украину 122-миллиметровых гаубиц, передаёт 21 января «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle. Эти орудия были произведены в ГДР, а в 1990-х годах проданы Финляндии.

«Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией», — отмечает издание.

Кроме гаубиц, минобороны Эстонии хочет поставить Украине противотанковые ракеты Javelin и оказать «мягкую помощь», в частности, отправив передвижной комплекс полевого госпиталя. В декабре президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам оружия по линии НАТО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

Static
Эти подлизнуть всегда первые в очереди.
266410437
Эстония под шумок хочет спихнуть старый хлам из ГДР в виде никому не нужных 122 гаубиц, которые им спихнула Финляндия, а Финляндии спихнула Германия. Из моськи раздули слона.
266385225
Такими "братскими" действиями, Россия только ускоряет вступление Украины и других "стран-братьев" в нато. Удивительно как Финляндия так долго сохраняет спокойствие с таким диким соседом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний