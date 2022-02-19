FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Байден: Войска США не отправятся на Украину

19
Печать

США не направят на Украину свои войска даже в случае эскалации ситуации. Об этом в ночь на 19 февраля заявил американский президент Джо Байден.

Он подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву во всех формах, но без отправки войск. В частности, продолжатся поставки военной техники. Байден сказал, что заявления РФ о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбасс, являются провокацией. Американский президент убежден, что Путин уже принял решение о вторжении, но до сих пор остаются варианты для дипломатического решения ситуации. Оно будет исключено, если до встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена 24 февраля начнутся какие-либо военные действия.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Денеб
С армией под руководством нашего орденоносца Шойгу и врагов не надо.......Сами загнутся в степях Украины........Без посторонней помощи........
maximvf
Когда две стороны так делают друг из друга идиотов, дипломатическая этика оставляет лишь один вариант соглашения:
Оба - идиоты.
bluxer
Америка всех всегда прокидывала, кто на нее рассчитывал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний