Байден: Войска США не отправятся на Украину

США не направят на Украину свои войска даже в случае эскалации ситуации. Об этом в ночь на 19 февраля заявил американский президент Джо Байден.



Он подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву во всех формах, но без отправки войск. В частности, продолжатся поставки военной техники. Байден сказал, что заявления РФ о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбасс, являются провокацией. Американский президент убежден, что Путин уже принял решение о вторжении, но до сих пор остаются варианты для дипломатического решения ситуации. Оно будет исключено, если до встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена 24 февраля начнутся какие-либо военные действия.