Байден подписал меморандум о предоставлении помощи Украине

Президент США Джозеф Байден издал меморандум о немедленной военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС 26 февраля со ссылкой на Белый дом.



RT уточняет, что речь идет о выделении Киеву 600 миллионов долларов, более половины из которых — на военные нужды. Ранее Вашингтон несколько раз подчеркивал, что американские войска не будут направлены на территорию Украины.



Накануне вечером президент Владимир Путин заявил, что основные столкновения происходят с националистическими формированиями, а в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов». Спустя несколько часов президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся штурме города.