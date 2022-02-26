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Байден подписал меморандум о предоставлении помощи Украине

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Президент США Джозеф Байден издал меморандум о немедленной военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС 26 февраля со ссылкой на Белый дом.


RT уточняет, что речь идет о выделении Киеву 600 миллионов долларов, более половины из которых — на военные нужды. Ранее Вашингтон несколько раз подчеркивал, что американские войска не будут направлены на территорию Украины.

Накануне вечером президент Владимир Путин заявил, что основные столкновения происходят с националистическими формированиями, а в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов». Спустя несколько часов президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся штурме города.

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Комментарии (1)

АннаA
Чем Украина расплачиваться за это будет? У них только "натура" осталась.
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