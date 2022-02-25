Девушка, швырнувшая коктейль Молотова в московскую полицию, рассказала, где его взяла

Молодая женщина, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, сообщили 25 февраля в ГСУ СК по Москве. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Уголовное дело расследуется по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).



По данным следствия, вечером 24 февраля рядом с Пушкинской площадью девушка 1999 года рождения на несанкционированном мероприятии бросила в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью.

