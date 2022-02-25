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Девушка, швырнувшая коктейль Молотова в московскую полицию, рассказала, где его взяла

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Молодая женщина, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, сообщили 25 февраля в ГСУ СК по Москве. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Уголовное дело расследуется по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, вечером 24 февраля рядом с Пушкинской площадью девушка 1999 года рождения на несанкционированном мероприятии бросила в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью.

На допросе она признала вину частично. По её словам, она сама изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь, отмечают в следственном управлении.

По данным «ОВД-инфо»*, всего в России на антивоенных акциях были задержаны 1 758 человек, из них в Москве — 967 человек, в Петербурге — 431 человек.

В Петербурге, по информации «Фонтанки», после акции в отделы полиции увезли почти 400 человек, в том числе двух подростков.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. В российских городах прошли акции протеста. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

simak
Это беда что с молодёжью не работают и вырастают такие "сама изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь". Лучше бы готовить научилась, современные девушки вообще не умеют готовить и учиться не собираются. Поколение McDonalds.
274432821
Получит свои пять лет для осознания разницы между компьютерной игрой и реальной жизнью.
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