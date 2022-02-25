Девушка, швырнувшая коктейль Молотова в московскую полицию, рассказала, где его взяла

Молодая женщина, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, сообщили 25 февраля в ГСУ СК по Москве. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Уголовное дело расследуется по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, вечером 24 февраля рядом с Пушкинской площадью девушка 1999 года рождения на несанкционированном мероприятии бросила в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью.
На допросе она признала вину частично. По её словам, она сама изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь, отмечают в следственном управлении.
По данным «ОВД-инфо»*, всего в России на антивоенных акциях были задержаны
В Петербурге, по информации «Фонтанки», после акции в отделы полиции увезли почти 400 человек, в том числе двух подростков.
* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021