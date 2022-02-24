СК возбудил первое уголовное дело после массовых несогласованных протестов

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

22-летняя девушка в статусе подозреваемой задержана.

В ходе акций по всей России было задержано свыше полутора тысяч человек. Более 350 из них — в Петербурге. О том, как это происходило — читайте на «Фонтанке».