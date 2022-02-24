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СК возбудил первое уголовное дело после массовых несогласованных протестов

Уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителей власти на несогласованной протестной акции возбуждено в Москве после коктейля Молотова, брошенного на асфальт. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе СКР.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

22-летняя девушка в статусе подозреваемой задержана.

В ходе акций по всей России было задержано свыше полутора тысяч человек. Более 350 из них — в Петербурге. О том, как это происходило — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

муматор
война со своим народом, на фоне агрессии внешней, не приведёт ни к чему хорошему.
Opioman
Прямо представляю как чекисты делали коктейли Молотова лишь бы выставить это все как бандитизм. Не выйдет! Бандиты у нас в погонах
***_555
Провокация карателей
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